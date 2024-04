Job Day ITS Turismo Puglia: incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico

TRANI - Con l'arrivo dell'estate, la richiesta di lavoratori qualificati nel settore turistico pugliese sta crescendo rapidamente. Per rispondere a questa crescente domanda e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Fondazione ITS Academy per l'Industria dell'Ospitalità e del Turismo Allargato della Puglia, con il patrocinio della Città di Trani e di Arpal Puglia, organizza un Job Day dedicato al tema "Il sistema duale: studiare e lavorare con ITS".L'appuntamento è fissato per martedì 30 aprile 2024, dalle ore 9:00 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani (Piazzetta San Francesco). L'evento, con il supporto strategico di Sviluppo Lavoro Italia, ha l'obiettivo di aiutare le aziende nella ricerca e selezione del personale, offrendo al contempo opportunità lavorative a tutti coloro che sono alla ricerca di occupazione nel settore turistico.La giornata sarà un'occasione per favorire un dialogo proficuo tra aziende, istituzioni scolastiche ed enti di formazione terziaria professionalizzante, al fine di potenziare il sistema di apprendimento duale in Puglia e contrastare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.Il Job Day si rivolge ad aziende del settore turistico-ricettivo, agenzie di animazione, circuiti del turismo esperienziale ed extralberghiero, nonché a candidati in cerca di occupazione nel settore turistico, con o senza esperienza.Durante la giornata sono previste molteplici attività, tra cui incontri e colloqui individuali tra aziende e candidati, una tavola rotonda con la partecipazione di aziende, associazioni di categoria, consulenti del lavoro, imprenditori e professori universitari, nonché approfondimenti sui corsi gratuiti di alta specializzazione offerti dall'ITS Academy, sull'apprendistato di terzo livello e sugli stage.Tra i relatori della tavola rotonda si distinguono figure di spicco del panorama economico e professionale pugliese, come Giovanni Assi, delegato al lavoro e welfare di Confapi Puglia, Nicola Pertuso, imprenditore del settore turistico-ricettivo e presidente FIPE Bari-Bat, e Felice Sgarra, chef stellato Michelin di "Casa Sgarra" e partner ITS Academy Turismo.Le conclusioni saranno affidate a Marina Lalli, Presidente nazionale Federturismo Confindustria e direttrice del corso ITS Academy “Wellness & Spa Hospitality Management” di Trani.L'incontro sarà moderato da Antonella Silvestri, direttrice del corso ITS "Food & Beverage Management" di Trani.Il Job Day ITS Turismo Puglia rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli operatori del settore turistico e per i giovani in cerca di lavoro, offrendo la possibilità di trovare risorse umane qualificate e di accedere a opportunità di crescita professionale nel turismo pugliese.La partecipazione è gratuita. Le aziende interessate possono compilare il form online, mentre i candidati possono iscriversi ai colloqui attraverso un apposito modulo.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria ITS ai numeri telefonici indicati o via email.Le aziende interessate a partecipare possono compilare il form online: https://forms.gle/Uhur3GDnHG2iK1QB9 I candidati in cerca di occupazione possono iscriversi ai colloqui compilando il seguente form: https://forms.gle/uoed9oyMy7M7nAWP8 Per ulteriori informazioni: Segreteria ITS: tel. 0832-700664 - 348 4534294 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30) - email: orientamento@itsturismopuglia.it