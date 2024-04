Miss Italia, a Gravina in Puglia un casting del concorso

GRAVINA IN PUGLIA - Il tour pugliese di Miss Italia ha fatto tappa sabato 20 aprile a Gravina di Puglia. Il casting è stato organizzato dall'esclusivista interregionale del concorso di bellezza più celebre del Paese per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, con il patrocinio del Comune di Gravina in Puglia, ed è stato inserito nel cartellone della Fiera San Giorgio, la campionaria che spazia tra agricoltura, agroalimentare, sostenibilità e territorio e che è giunta alla 730esima edizione.All'evento, condotto dal presentattore Christian Binetti nella Sala Convegni dell'Area Fiera, hanno preso parte l'Assessore all'Urbanistica di Gravina Vito Stimolo, i consiglieri Angelo Lapolla e Michele Naglieri, l'imprenditore Vito Nicefalo e l'Assessore al Turismo e al Marketing Giusy Festa che, oltre ad aver apprezzato la provenienza delle aspiranti miss da tutta la regione nell'ottica della promozione del territorio, ha esortato le ragazze ad essere determinate e ad impreziosire la bellezza con talento e capacità.Si ringrazia il Comune di Gravina in Puglia per il patrocinio e Aldo Dibattista per la preziosa collaborazione.