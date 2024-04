La magia di Lana Del Rey sul palco degli I-Days Milano

MILANO - Due grandi stelle della musica internazionale che abbiamo visto come headliner nei giorni scorsi sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival in California, saranno protagoniste di due imperdibili serate evento sul palco degli I-Days Milano Coca Cola: si tratta di Lana Del Rey, la cantautrice di New York dallo stile unico che si esibirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura martedì 4 giugno, e di DOJA CAT, cantante, rapper e produttrice americana vincitrice di un Grammy Award, che calcherà il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro giovedì 27 giugno.

In estate Lana Del Rey approderà dal vivo sui più importanti palchi d’Europa e in Italia porterà la magia cinematografica della sua performance live sul palco degli I-Days Milano Coca Cola per quello che sarà un vero e proprio evento di musica, moda e costume.

Anche DOJA CAT – la prima rapper donna headliner sia sul palco del Coachella che su quello degli I-Days Milano Coca Cola – travolgerà il pubblico con uno show energico che, come ha scritto il The Guardian dopo la sua performace sul palco californiano, “ha unito i suoi talenti musicali con una chiara abilità per lo spettacolo” confermandola come una delle artiste più ammirate e acclamate del momento.

Anche quest’anno i nomi più grandi della musica mondiale hanno scelto il palco deli I-Days Milano Coca Cola per portare la loro musica live ai fan che sono pronti ad accorrere da tutta Italia, e anche dall’estero, per una serie di concerti che dal 29 maggio al 12 luglio faranno risuonare l’Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

Una lineup di artisti internazionali che richiamerà centinai di migliaia di fan della musica: il 29 giugno i METALLICA, il 4 giugno LANA DEL REY, il 16 giugno i GREEN DAY, il 27 giugno DOJA CAT, il 29 e 30 giugno TEDUA (primo headliner italiano nella storia della manifestazione), il 6 luglio i QUEEN OF THE STONE AGE, il 7 luglio i BRING ME THE HORIZON, il 9 luglio SUM41 e AVRIL LAVIGNE e il 12 luglio gli STRAY KIDS, la band al vertice del Kpop.