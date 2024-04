La musica incontra i poeti a Lecce e Galatone

MASSERIA STORIA – Via Giovanni Cimabue 14, traversa di Via Merine, Lecce

TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48, Galatone, centro storico.

LECCE - Venerdì 26 aprile, alle ore 21, presso la sala teatro della Masseria Storia, avrà luogo il debutto del nuovo progetto musicale del Conservatorio 'Tito Schipa' di Lecce, con l'Orchestra 'Nuova Musica' diretta da Flavio Caputo. L'orchestra del dipartimento di archi e corde presenterà "Suggestioni musicali nella poesia del Salento", un concerto basato sui versi dei poeti salentini del '900.La recitazione dei testi poetici sarà affidata all'attore Salvatore Della Villa, mentre le partiture saranno curate dai docenti Giuseppe Gigante e Vito Cataldi del Conservatorio di Lecce e da Daniela Monteduro del Conservatorio di Matera. L'evento fa parte della prima stagione 'Teatro in Storia' della Masseria Storia, rinomata struttura settecentesca alle porte di Lecce, e sarà replicato domenica 28 aprile alle ore 20.30 all'interno della stagione 'Teatri dell’Agire' del Teatro Comunale di Galatone.Questo evento rappresenta un viaggio poetico-musicale attraverso le composizioni dei poeti della provincia di Lecce, come Salvatore Toma, Luigi Sansò, Marcello Buttazzo e Giuseppe Semeraro. Si tratta di uno spettacolo multimediale in cui la parola poetica si fonde con gli elementi del linguaggio musicale, mettendo in risalto la musicalità del verso.L'Orchestra 'Nuova Musica' è nata all'interno dell'attività di ricerca del Dipartimento Archi e Corde del Conservatorio 'Tito Schipa' di Lecce, con l'obiettivo di diffondere pagine di musica contemporanea e poesie sublimi. L'intento è quello di offrire al pubblico un'interazione tra le due arti e una varietà di chiavi di lettura che spaziano in mondi onirici e paralleli.Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00 del 26 aprile e alle ore 20:30 del 28 aprile. Il biglietto avrà un costo di €5 per un posto unico. Per info e prenotazioni è necessario contattare il numero 3279860420, anche tramite WhatsApp.