'La Salute in Puglia': Galà 2024 celebra l'eccellenza nel settore sanitario

BARI - Il network "La Salute in Puglia" ha recentemente celebrato i suoi successi e l'impegno nel diffondere informazioni cruciali sulla sanità e il benessere psico-fisico dei pugliesi con il Galà 2024 (#lasaluteinpugliagalà2024). Questo evento, organizzato da Michele Papavero, l'ideatore e l'anima del network, ha rappresentato un momento conviviale di riconoscimento per coloro che si sono distinti nell'ultima fase nel promuovere la cultura della salute nella regione.Il network, attraverso il suo sito web e i canali social su Facebook, YouTube e Instagram, si è guadagnato una posizione di rilievo nel panorama della comunicazione sanitaria regionale. In particolare, la pagina Facebook, attiva dal 2017 e seguita da oltre 50.000 follower, si è distinta per la sua capacità di informare e coinvolgere durante il periodo critico della pandemia. Attualmente, è al secondo posto nella classifica virtuale delle pagine regionali dedicate alla salute, ma primeggia per il numero di post pubblicati con regolarità.Il Galà, tenutosi venerdì scorso presso la splendida Villa Morisco a Bari, ha visto la partecipazione di 185 ospiti, tra cui accademici, rappresentanti di enti, istituzioni ed aziende. Tra i partecipanti vi erano illustri personalità come il Magnifico Rettore dell'Università di Bari, il Prof. Stefano Bronzini, il Prof. Giovanni Tricarico, Consigliere Uniba e Direttore Regionale di Confcooperative Puglia, il Prof. Francesco Leonetti, Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze Del Farmaco dell'Università di Bari, Lucia Parchitelli, Consigliera Regionale e Presidente della VI Commissione regionale Formazione e Cultura, e il Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio.Durante la serata sono stati assegnati 17 premi personali, 9 premi collettivi e un premio alla carriera, riconoscendo così l'impegno e la dedizione di coloro che hanno contribuito a diffondere la cultura della salute in Puglia. Questo evento non solo ha celebrato il lavoro svolto fino ad ora, ma ha anche evidenziato l'importanza di continuare a promuovere e sostenere iniziative che favoriscano il benessere e la salute della comunità pugliese.