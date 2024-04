RUTIGLIANO - Il prossimo mercoledì 10 aprile, alle ore 19:00 presso il Museo Civico Archeologico, si terrà l'atteso incontro di presentazione alla cittadinanza del brand "Città di Rutigliano", un evento che segna la conclusione del percorso "Speciale, Unica, Rutigliano" coinvolgente tutta la comunità cittadina.Rutigliano, nota come 'Città d'Arte', 'Città della Ceramica' e 'Città dell'Uva', ha avviato un processo volto alla creazione di valore, basandosi su una visione di lungo periodo mirata a raggiungere importanti obiettivi culturali, sociali e di sviluppo economico.Il lancio del brand "Città di Rutigliano" rappresenta il punto di partenza di questo processo, risultato di un approfondito percorso di coinvolgimento della comunità nella definizione dell'identità territoriale. Associazioni socio-culturali, artigiani, operatori del turismo, attività commerciali e produttive, insieme ai liberi cittadini, hanno partecipato attivamente a tre tavoli di co-progettazione tematici dedicati alla storia e cultura di Rutigliano, al turismo, commercio e attività produttive, e al marketing territoriale.Inoltre, le scuole di ogni ordine e grado hanno svolto un ruolo fondamentale in questo percorso, coinvolgendo gli studenti in laboratori di co-progettazione per esprimere il loro punto di vista e contribuire alla definizione della Brand Identity.Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, sottolinea l'importanza di iniziative di marketing territoriale come questa, che promuovono la storia e le bellezze del territorio. L'Assessore a Cultura, Turismo e Marketing Territoriale, Milena Palumbo, evidenzia il valore di un percorso condiviso che ha coinvolto l'intera comunità e che permette di valorizzare al meglio le peculiarità di Rutigliano.Graziana Loiotine, Responsabile del progetto, esprime gratitudine per il coinvolgimento e l'impegno della comunità, sottolineando che il lancio del brand "Città di Rutigliano" rappresenta un'importante azione di marketing territoriale che continua a promuovere la straordinarietà della città e del suo patrimonio culturale unico.L'evento di presentazione del brand "Città di Rutigliano" segna un momento significativo per la comunità rutiglianese, che si prepara a raccontare al mondo la bellezza e la storia della propria terra attraverso questo nuovo simbolo identitario.