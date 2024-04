Svolta nelle indagini sulla morte dei due carabinieri nel Salernitano: positiva all'alcoltest e sospetta per cocaina la conducente del Suv

SALERNO - Si registra una svolta nelle indagini riguardanti la morte dei due carabinieri avvenuta in seguito a un tragico incidente nel Salernitano. Emergono nuovi dettagli che evidenziano la positività all'alcoltest e il sospetto per cocaina riguardo alla conducente del Suv coinvolta nell'incidente.La donna alla guida del veicolo, una 31enne, è risultata positiva sia all'alcoltest che alla cocaina. Tuttavia, è importante sottolineare che la positività alla cocaina deve ancora essere confermata da un controesame, come riportato da fonti investigative.L'incidente, avvenuto nella notte di sabato, ha visto il Suv scontrarsi con l'auto dei carabinieri, a bordo della quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, entrambi deceduti sul posto.L'aggiornamento delle indagini fornisce un quadro più dettagliato delle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Le autorità investigano attivamente per fare luce su tutti gli aspetti dell'incidente e confermare le responsabilità coinvolte.