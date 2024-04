Le finaliste del Premio Leogrande 2024 incontrano le scuole: un'occasione di confronto e conoscenza

8 APRILE, ore 18:00: "Uppa" di Piergiorgio Casotti (Italo Svevo)

9 APRILE, ore 18:00: "Le grandi dimissioni" di Francesca Coin (Einaudi)

10 APRILE, ore 18:00: "Primavera ambientale" di Ferdinando Cotugno (Il Margine)

11 APRILE, ore 18:00: "Un autunno d’agosto" di Agnese Pini (Chiarelettere)

12 APRILE, ore 18:00: "Mal di Libia" di Nancy Porsia (Bompiani, 2023)

La serata finale del Premio Leogrande è prevista per sabato 27 aprile alle ore 18:00 presso il Teatro Fusco di Taranto. L'evento sarà condotto da Giorgio Zanchini e durante la serata verrà annunciato il libro vincitore di questa VIII edizione del Premio Leogrande.Il concorso, organizzato dall'associazione Presidi del Libro e sostenuto dalla Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, si propone di promuovere la lettura e l'approfondimento di tematiche legate all’attualità. Questo avviene attraverso un percorso annuale coinvolgente che parte dalla Puglia e si estende a tutta Italia, coinvolgendo 61 "presidi", gruppi di lettori distribuiti in varie regioni del Paese, dalla Basilicata alla Calabria, dal Friuli alla Toscana e all'Umbria.Inoltre, 19 istituti secondari di secondo grado aderenti al progetto “Raccontami il giornalismo” parteciperanno alla votazione per eleggere il libro vincitore, assegnando il Premio “Studenti”.Il Premio Leogrande nasce per onorare la memoria di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore scomparso prematuramente, che ha dedicato gran parte del suo lavoro a temi civili, ambientali e sociali legati al territorio di Taranto e oltre, fino ad abbracciare il mondo intero.