Le imprese di Confindustria Taranto a confronto con gli assessori regionali Alessandro Delli Noci e Gianfranco Lopane

TARANTO - Le misure e le politiche attuate dalla Regione Puglia su turismo e internazionalizzazione. Sono stati questi i principali focus dell'incontro tenuto in Confindustria Taranto con l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Competitività, Ricerca industriale e Innovazione, Alessandro Delli Noci e l'assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Gianfranco Lopane, i quali hanno illustrato alla platea degli imprenditori presenti, alla presenza del presidente Salvatore Toma, le principali opportunità per le imprese rivenienti, in particolare, dai Pia, Programmi Integrati di Agevolazione, - (strumenti per la concessione di agevolazioni alle medie e alle piccole imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione) e i Minipia, Pacchetti Integrati di Agevolazione rivolti a micro e piccole imprese e ai liberi professionisti, che supportano gli investimenti in digitalizzazione, innovazione, formazione e internazionalizzazione.





Il Presidente Toma ha dato atto alla Regione Puglia di essersi particolarmente attivata nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, rinnovando la disponibilità di Confindustria Taranto a porsi quale interlocutore attivo di tutte le opportunità messe a disposizione dall’Ente attraverso la realizzazione di progetti che possano arrivare direttamente dal sistema imprenditoriale. A questo proposito, Paolo Sabatino (Errepinet, vicepresidente sezione servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Taranto) ha presentato, in apertura dell'incontro, il progetto Techtalks, che consiste in un ciclo di incontri rivolti proprio a stimolare la cultura dell'innovazione e le tecnologie abilitanti per lo sviluppo, con particolare attenzione alle sfide imposte dall'affermazione dell'intelligenza artificiale. Un aspetto, quest'ultimo, in linea con le nuove misure della Regione Puglia in programmazione come il bando "Reti" per le collaborazioni di ricerca, che incentiva il sistema imprenditoriale a organizzarsi in nuovi modelli di cooperazione quali, appunto, le reti d'impresa e i consorzi, e "Trasformazioni" per l'innovazione delle PMI in termini di transizione ecologica e di trasformazione digitale.





Un turismo sostenibile e che guardi alle potenzialità della Puglia a 360° è stato il leit motiv dell'assessore Lopane, dal quale è arrivato il forte stimolo a considerare i flussi turistici in un’ottica diversa, non legata soltanto alla stagione balneare ma declinata in forme diversificate che includano anche gli sport acquatici e tutte le manifestazioni che sempre di più si producono, in Puglia, attorno agli eventi sportivi, creando la giusta attrazione per un modello di turismo esperienziale finora inedito. Nuovi modelli, quindi, che si coniugano al meglio con la crescita della Regione rispetto all'internazionalizzazione anche sul fronte turistico, se si pensa che oggi, in media, un turista su tre viene dall’estero, e che rispetto allo scorso anno i flussi stranieri in termini di arrivi sono aumentati del 22%. Da parte degli imprenditori presenti sono arrivate, al termine dell’incontro, varie istanze legate ad una ulteriore conoscenza delle misure in itinere.