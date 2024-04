Lecce, calendario cruciale per la salvezza in Serie A

LECCE - Il Lecce si prepara ad affrontare un finale di stagione ricco di sfide cruciali, con un calendario di gare che metterà a dura prova la determinazione e la resilienza della squadra salentina nella lotta per la permanenza in Serie A.Sabato 27 aprile, alle 15:00, i giallorossi del Lecce ospiteranno il Monza al "Via del Mare" per la trentaquattresima giornata di campionato. Si tratta di un match impegnativo contro una squadra determinata a qualificarsi per la Conference League, che cercherà di mettere in difficoltà i salentini.Il 5 maggio, domenica alle 12:30, il Lecce affronterà il Cagliari presso l'"Unipol Domus Arena" in un confronto diretto di fondamentale importanza per la lotta alla salvezza. La vittoria sarà cruciale per mantenere vive le speranze di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.La sfida successiva, fissata per domenica 12 maggio alle 15:00, vedrà il Lecce ospitare l'Udinese, un'altra partita cruciale nella battaglia per la permanenza nella massima serie italiana. I punti conquistati in questo incontro potrebbero fare la differenza tra la salvezza e la retrocessione.Il 19 maggio, domenica alle 15:00, i pugliesi affronteranno l'Atalanta in una partita interna che si prospetta particolarmente difficile, considerando che i lombardi stanno lottando per un posto in Champions League. Sarà un duro test per la determinazione del Lecce.Infine, per concludere il torneo, domenica 26 maggio alle 15:00, il Lecce sarà di fronte al Napoli al "Maradona". Un'ultima sfida che potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica finale e sul destino della squadra salentina in Serie A.Il Lecce si trova di fronte a un periodo cruciale della stagione, in cui ogni partita sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo della salvezza. La determinazione e la concentrazione saranno essenziali per superare queste sfide e mantenere viva la speranza di restare nella massima serie del calcio italiano.