Lecce, il 25 e 26 aprile torna la Festa della Madonna di Cerrate

LECCE - Giovedì 25 e venerdì 26 aprile torna la Festa della Madonna di Cerrate, popolare ricorrenza del periodo successivo alla Pasqua che si celebra all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Bene in concessione al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dalla Provincia di Lecce dal 2012. - Giovedì 25 e venerdì 26 aprile torna la Festa della Madonna di Cerrate, popolare ricorrenza del periodo successivo alla Pasqua che si celebra all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Bene in concessione al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dalla Provincia di Lecce dal 2012.





Dal 2018 - anno di conclusione dei restauri della chiesa e della sua riapertura al culto – la Fondazione ripropone questa grande festa del territorio con la solenne celebrazione eucaristica, che quest’anno sarà officiata giovedì 25 aprile alle ore 9 da Sua Ecc.za Rev.ma Monsignor Luigi Pezzuto, Nunzio Apostolico, e da don Alessandro Scevola, Rettore della Chiesa di Cerrate. A seguire, alle 10, alla presenza delle istituzioni si aprirà ufficialmente la fiera con un allegro e festoso intrattenimento musicale a cura dell’ensemble strumentale “Cromatico Quintet” costituito da studenti del Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce.





Sin dal Medioevo, la Festa in onore della Madonna è strettamente legata all’antica fiera Lu Panieri, che rappresenta per i leccesi e gli abitanti dei comuni limitrofi un tassello di storia locale, un ricordo d’infanzia, una tradizione che si rinnova grazie al FAI. L’Abbazia di Cerrate, immersa in un paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, restituisce infatti il racconto di una doppia anima: oltre alla sua funzione di luogo di culto, è stata anche una masseria e importante centro di produzione agricola.





Storicamente un piccolo mercato di "ciambelle, giocattoli, stoviglie, frutta secca e fresca e minuterie varie" - come riporta lo storico e patriota Sigismondo Castromediano - Lu Panieri nella sua versione contemporanea apre all’artigianato, agli antichi mestieri e ai prodotti del territorio con oltre 40 espositori: dall’impagliatore di sedie e cesti alla ricamatrice al telaio e al tombolo, dai produttori di manufatti in ceramica, giunco e legno d’ulivo. Molti degli artigiani coinvolti si ispirano e reinterpretano lavorazioni e tecniche della tradizione per creare e trasformare i propri manufatti in vere e proprie opere d’arte. Da quest’anno sarà inoltre ancora più ricca la proposta di piatti tipici della cucina "povera" salentina, per offrire a tutti la possibilità di gustare le prelibatezze locali anche durante l’ora di pranzo.





Questa nuova edizione della fiera si arricchisce di importanti novità: venerdì 26 aprile, alle 17.30 è in programma un incontro culturale con Gabriella Genisi, autrice della fortunata serie tv Lolita Lobosco. Su ispirazione di alcuni brani dei suoi scritti, Genisi, in veste di “macara”, figura tipica del folklore salentino, intreccerà racconto e tradizioni popolari - riti, usanze, ricette - per far rivivere lo spirito e l’identità culturale del territorio. All’affascinante racconto si alterneranno canti di amori e tormenti, nenie e serenate, in dialetto e in griko, interpretati dall’artista Anna Cinzia Villani, che si accompagnerà con alcuni arnesi tipici della vita quotidiana (tavola per lavare i panni, apribottiglie, ecc.) trasformandoli, per l’occasione, in strumenti a percussione.





Importante esempio del Romanico pugliese, l’Abbazia e la sua chiesa restaurata saranno aperte alle visite nell’arco di entrambe le giornate. Un tempo monastero bizantino, poi tipica masseria, l’Abbazia di Cerrate è tornata a raccontare la ricchezza e il fascino dell’identità storica e artistica, culturale e paesaggistica del Salento.





L’iniziativa è in collaborazione con la Delegazione FAI di Lecce e con l’esperta Sandra Cretì.





L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate è un Bene in concessione dalla Provincia di Lecce. Con il Patrocinio di Regione Puglia, Comune di Lecce, Comune di Squinzano.





"Eventi nei Beni del FAI 2024" è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto.





Si ringrazia per il sostegno Banca Popolare Pugliese per il contributo locale all’iniziativa, il Comune di Squinzano per il supporto organizzativo, e gli sponsor tecnici Alma Roma Srl, Tecnoproget engineering Srl, Monteco Spa.





Giorni e orari: giovedì 25 e venerdì 26 aprile apertura fiera dalle ore 10 alle 19. Rito eucaristico giovedì 25 aprile alle ore 9. Visite guidate giovedì 25 aprile alle ore 10, 11.30, 16 e 17.30, e venerdì 26 aprile alle 10, 11.30, 15.30 e 16.30. Incontro con Gabriella Genisi venerdì 26 aprile alle 17.30.





Ingressi fiera: Intero € 8,50; Iscritti FAI, National Trust, convenzioni (i 200 del FAI, FAI Donor Card, Corporate Golden Donor, Custode della Bellezza, Louvre), disabili, bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 4; Biglietto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 20;





Ingressi fiera + visita guidata all’Abbazia: Intero € 14; Iscritti FAI, National Trust, convenzioni (i 200 del FAI, FAI Donor Card, Corporate Golden Donor, Louvre), disabili € 5,50; Bambini fino a 5 anni e Custode della Bellezza gratuito, Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 9,50; Biglietto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 35.