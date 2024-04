Lecce, mercoledì 17 aprile presentazione ufficiale del progetto internazionale E.T.E.R.I.A.

LECCE - Verrà presentato mercoledì 17 aprile, alle ore 20, presso Astràgali Teatro, in Via Giuseppe Candido, 23, Lecce, il progetto internazionale E.T.E.R.I.A. - Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists, sostenuto dal programma Creative Europe, promosso da ITI Italia- International Theatre Institute Italia, con la partecipazione di un ricco partenariato internazionale formato da ITI - Macedonia del Nord, Museo Nazionale di Archeologia di Costanza (Romania), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia) e del Laboratorio di Realtà aumentata e virtuale del Dipartimento di Ingegneria per l'Innovazione dell'Università del Salento e con la collaborazione di Astràgali Teatro. - Verrà presentato mercoledì 17 aprile, alle ore 20, presso Astràgali Teatro, in Via Giuseppe Candido, 23, Lecce, il progetto internazionale E.T.E.R.I.A. - Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists, sostenuto dal programma Creative Europe, promosso da ITI Italia- International Theatre Institute Italia, con la partecipazione di un ricco partenariato internazionale formato da ITI - Macedonia del Nord, Museo Nazionale di Archeologia di Costanza (Romania), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia) e del Laboratorio di Realtà aumentata e virtuale del Dipartimento di Ingegneria per l'Innovazione dell'Università del Salento e con la collaborazione di Astràgali Teatro.





All’incontro pubblico parteciperanno Fabio Tolledi, presidente di ITI– International Threatre Institute Italia, i rappresentanti dei vari partner coinvolti nell’iniziativa e gli artisti protagonisti degli appuntamenti in programma.





Dopo le Residenze artistiche internazionali realizzate in Romania, a Constanza, e a Zante, in Grecia, il progetto giunge alla sua terza Residenza internazionale, che vedrà lo svolgersi di varie attività e parallelamente il lavoro immersivo di preparazione dello spettacolo internazionale "COMBAT! Compianto per il corpo del nemico ucciso", per l’allestimento site-specific nel sito archeologico di Cavallino. E.T.E.R.I.A. sviluppa modelli innovativi nel campo del teatro sociale e di comunità e della trasformazione dei conflitti attraverso le arti favorendo il coinvolgimento della cittadinanza, il lavoro comune e condiviso tra artisti, esperti di tecnologie digitali e operatori culturali e sociali.





Quest’ultima fase del progetto, in Italia, ha preso il via lo scorso 15 aprile, con "Roots and Wings – Community Telling", la dimostrazione del laboratorio curato da Luca Fusi e Hamado Tiemtoré con gli ospiti rifugiati e richiedenti asilo del progetto di accoglienza SAI – DS di Cavallino, gestito da Arci Lecce Solidarietà, ed è proseguito il 16 aprile con "Through The Generations – Iqbal e 250 Milioni Di Storie", la messa in scena dello spettacolo frutto del laboratorio curato dal pedagogo e attore Cosimo Guarini di Astràgali Teatro e che ha coinvolto i bambini e le bambine della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di San Cesario di Lecce.





E.T.E.R.I.A. proseguirà con altre due iniziative di grande rilievo. Giovedì 25 aprile, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, si terrà "Resist - Singing Memories", in cui la musica diventa strumento di denuncia sociale e memoria storica con il ricordo e l’interpretazione di canti di lotta e resistenza, nel Giornata della Liberazione in Italia dal nazi-fascismo. Ad eseguirli la voce di una grande interprete, Anna Cinzia Villani, insieme alla compagnia teatrale Astràgali.





Il progetto si chiude domenica 28 aprile, alle ore 20.30, con un allestimento speciale presso il Museo Archeologico di Cavallino, del nuovo spettacolo internazionale "COMBAT! Compianto per il corpo del nemico ucciso", diretto da Fabio Tolledi. Lo spettacolo, che si interroga sui conflitti dilanianti del presente, vedrà la partecipazione di attori e attrici provenienti da Italia, Romania, Grecia, Nord Macedonia, Turchia, Tunisia, Albania, Burkina Faso, Spagna. Il gruppo artistico lavorerà intensivamente durante le due settimane di Residenza per creare questa versione dello spettacolo, sviluppando quanto realizzato già in Romania e in Grecia.