Brindisi, dal 25 al 28 aprile la seconda edizione del concorso pianistico internazionale 'Nino Rota'

BRINDISI - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: si terranno quattro giorni di grande musica organizzati dal Rotary Club Brindisi Valesio per la seconda edizione del concorso pianistico internazionale dedicato al grande Maestro Nino Rota.





Dal 25 al 28 aprile giovani talentuosi musicisti, provenienti da tutto il mondo, di età compresa tra i 6 e i 26 anni, si esibiranno davanti alla prestigiosa giuria presieduta dal Maestro Hubert Stupper e composta dal vicepresidente Antonio Salvemini, Robert Andres dalla Croazia/Portogallo, Pasquale Iannone, Bartosz Zurakowski dalla Polonia anche nella veste di direttore d'orchestra, Silvana Libardo e Anna Ferrer dalla Spagna.





"Il concorso" ha dichiarato l'Avv. Vittorio Piceci, Presidente del Club Rotary Valesio e del comitato organizzatore "si propone di incentivare il confronto tra giovani talenti provenienti da diversi Paesi del mondo, costituisce al contempo una significativa opportunità di promozione culturale del nostro territorio; in linea – continua- con quelli che sono i valori e le finalità del club Rotary che ha messo in campo tutte la proprie risorse organizzative, capacità e competenze per riportare a Brindisi un evento di respiro internazionale che coinvolgesse soprattutto le giovani generazioni".





Il concorso, ideato e guidato dalla direzione artistica della professoressa Silvana Libardo, rappresenta un 'unicum' nel panorama dei concorsi per giovani talenti "in quanto – spiega la stessa Libardo – oltre a promuovere la cultura e la letteratura pianistica offre, ai partecipanti la possibilità di esibirsi con l'orchestra, esperienza di grande crescita formativa, artistica e culturale".





Le audizioni del concorso, si svolgeranno presso l'ex Convento Santa Chiara, nei giorni 25, 26 e 27 aprile con le sessioni di prova, per concludersi nella giornata di domenica 28 aprile presso il Nuovo Teatro Verdi.