Lecce-Milan, la sfida al Meazza: cruciale per la salvezza e il secondo posto

- Domani alle 18 presso lo stadio "Meazza" si terrà il confronto tra il Lecce e il Milan, valido per la trentunesima giornata di Serie A. I salentini cercheranno disperatamente un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza, mentre i rossoneri proveranno a vincere per consolidare la loro posizione al secondo posto in classifica.Nella formazione del Lecce, Blin e Ramadani agiranno come esterni, con Almqvist nel ruolo di regista e Krstovic e Piccoli in attacco. Per il Milan, Bennacer e Pulisic saranno schierati sulle fasce, mentre Reijnders giocherà come trequartista e Leao e Jovic saranno in avanti.Ad arbitrare la partita sarà Luca Massimi della sezione di Termoli. Nel precedente incontro all'andata, i lombardi sono riusciti a pareggiare 2-2 al "Via del Mare".Nell'ultimo confronto tra le due squadre nella massima serie a Milano, avvenuto il 23 aprile 2023, la squadra di Stefano Pioli ha ottenuto una vittoria per 2-0, con entrambe le reti realizzate da Leao al 40' del primo tempo e al 29' del secondo tempo.