Torneo ATP 250 Estoril: Musetti eliminato, Gasquet sorprende Thiem

Nel primo turno del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Estoril, in Portogallo, si sono registrati diversi incontri interessanti.Il giovane italiano Lorenzo Musetti è stato eliminato in due set, con il punteggio di 7-6 6-3, dal portoghese Nuno Borges, in un match della durata di un'ora e mezza.Il polacco Hubert Hurkacz ha prevalso con un doppio 7-6 sul britannico Jan Choinski, mentre il francese Richard Gasquet ha sorpreso l'austriaco Dominic Thiem con un risultato di 6-4 7-6.Il norvegese Casper Ruud ha dominato l'olandese Botic Van De Zandschulp con un netto 6-1 6-2, mentre il cileno Cristian Garin ha superato l'altro francese Arthur Fils in tre set, con il punteggio di 2-6 6-4 6-4.Lo spagnolo Pedro Martinez si è aggiudicato il match contro un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut, con il punteggio di 7-5 6-4, mentre Pablo Llamas Ruiz ha sconfitto David Jorda Sanchis con un doppio 7-6 6-4.