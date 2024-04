Levante For Expo Gaming e modellismo tornano ad Expolevante

BARI - In attesa della seconda edizione di Levante For, la manifestazione incentrata sulla cultura pop, dai comics ai cosplay, che si terrà il 25 e il 26 maggio sempre nel quartiere fieristico, il padiglione 94 intitolato Levante For Expo, offre ai visitatori un ‘assaggio’ del vasto mondo del gaming e del modellismo tra intrattenimento e giochi di ogni tipo pronti a sorprendere il pubblico.Una vera e propria anteprima dove vi è un’area dedicata al gaming con postazioni pc e Play Station a disposizione del pubblico per partite in singolo o tornei di gruppo.Sempre in area gaming, è presente Pokèmon Millennium, che organizza tornei dei più famosi titoli Nintendo giocabili sulle console Nintendo Switch, oltre al famoso gioco di carte collezionabili Pokèmon. Non manca ovviamente il mondo dei giochi da tavolo con dimostrative dei grandi classici e dei titoli-novità del mondo dei “board games” a cura di Alc Mellon.Anche i collezionisti qui trovano un’area di interesse nelle grandi esposizioni dedicate al mondo LEGO® e al collezionismo statico e dinamico. I mattoncini più famosi al mondo sono in mostra con set LEGO® e opere originali MOC (“My Own Creation”) grazie all’Associazione Pugliabrick, che si occupa anche di una grande area gioco aperta a grandi e piccini. Il modellismo invece è a cura di CMB – Centro Modellistica Barese, negozio storico del territorio, che si occupa di una grande esposizione di modellismo statico e di aree dedicate al modellismo dinamico.Anche la nona arte, tra i temi principali della manifestazione del prossimo maggio, è presente ad Expolevante con Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione, i cui allievi e insegnanti saranno ospitati all’interno dello stand Levante For.Infine, nell’area esterna subito adiacente al padiglione, è presente il Team One Shot che si occupa di organizzare dimostrative di Soft Air e allestire un vero e proprio poligono di tiro per dare un assaggio di quella che sarà l’area esterna di Levante For, dedicata alle Associazioni.Creazioni sorprendenti, banchetti divulgativi, grattacapi e modellini ricercati arricchiscono inoltre il settore grazie agli espositori pronti a lasciare senza parole non solo gli appassionati, ma anche chi voglia avvicinarsi per la prima volta al mondo cosiddetto nerd.