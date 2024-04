Al via TEDxPutignano 2024: 'Errore' come tema centrale

Antonella Carone

PUTIGNANO - Il prestigioso teatro Comunale di Putignano sarà il palcoscenico per il quarta edizione del TEDxPutignano, in programma domani, sabato 13 aprile. Nove speaker di spicco si esibiranno in una conferenza-spettacolo sul tema dell'Errore, presentata da Antonella Carone.Tra gli speaker che prenderanno la parola ci sono figure di grande rilievo, come Antonia Gambacorta, ricercatrice presso il Climate and Radiation Laboratory della NASA, che parlerà del significato di avere "la testa tra le nuvole", e Valeria Pirè, direttrice della Casa Circondariale di Bari, che affronterà il tema dell'errore come elemento dell'evoluzione umana.L'evento, sempre atteso e seguito con grande interesse, offrirà una varietà di temi, dai nuovi modelli di mascolinità alla gestione degli errori nell'ambito dell'emergenza, passando per l'importanza dell'empatia nell'educazione dei figli e la riqualificazione degli spazi urbani.La conferenza sarà condita da performance e momenti di intrattenimento curati dal duo Tony Marzolla e Loris Leoci, fondatori della compagnia Uno&TRIO.TEDxPutignano 2024 è reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner privati, tra cui spiccano Olivami, Naturasì e Wami, impegnati in progetti di sostenibilità ambientale. L'evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Putignano, della Regione Puglia, dell'Università di Bari e di Tecnopolis pst, oltre all'Alto patrocinio del Parlamento Europeo.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, è possibile visitare il sito web www.tedxputignano.it