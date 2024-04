Levante (intervista): 'La dimensione teatrale per me rappresenta forse il miglior modo di fare musica'

R: «Di me? Vedo tanta caparbietà, tanta forza di volontà, dei valori molto forti e una grande passione, il fatto che non avrei voluto vivere senza la musica e questa strada lo sta dimostrando, ed è poi quello che mi resta, al di là di tutti gli obiettivi raggiunti, le esperienze, i tour ovunque, premi… quello che mi resta è un grande sorriso e un grande senso di felicità».R: «In questo disco “Opera Futura” c'è una sorta di sintesi di questi dieci anni. È come se fossi riuscita in sole dieci canzoni a riassumere la mia primissima me. Quindi quella di “Manuale d'istruzione” un po’ tormentata. Ha una me diventata addirittura madre, quindi molto più responsabile, molto più adulta, molto più compiuta per certi versi. Secondo me “Opera Futura” è un bel un bel mix di tutti questi dieci anni anche dal punto di vista della produzione, siamo riusciti ad abbracciare i brani più legnosi, più strumentali, come quelli dei primi dischi fino a produzioni più elettroniche come brani come “Vivo”, “Leggera” e via dicendo».R: «La dimensione teatrale per me rappresenta forse il miglior modo di fare musica, perché l'artista dà il meglio di sé, come se ogni cosa fosse perfezionato al massimo, come se la concentrazione fosse al 100% sul palco. C'è quel silenzio che ti obbliga a una esecuzione quasi perfetta - non perfetta - perché la perfezione non esiste, però quasi maniacale in qualche modo e allo stesso tempo costringe il pubblico a un'attenzione reale a un “un qui e ora” in cui per quasi due la musica va in scena, va in scena la vita…».R: «L'Arena di Verona ha rappresentato una pietra miliare. Come aver detto Ok, questi sono stati i nostri primi dieci anni, adesso andiamo verso i prossimi dieci, dieci ancora e via dicendo. È solo un festeggiare. Poi non nego che mi ha - inizialmente - molto preoccupata, perché comunque sono dei luoghi storici, importanti, però averla fatta è stato un grande orgoglio, veramente un grande orgoglio».R: «Sicuramente tutta me stessa, e tutti i racconti che potevo dare li ho messi in musica, e credo che undici anni fa nel cantautorato femminile ci sia capitato qualcosa in più. Sono sicura di questo, perché quando iniziavo undici anni fa, al mio fianco non c'era quasi nessuno, e fare musica d'autore per le donne era molto difficile. Noi avevamo esempi come Carmen Consoli, Cristina Donà, poi nel tempo quel posto anche un pò pop nelle classifiche si aveva trovato tanto spazio e sono andata ad occuparlo. Questo se ci penso mi inorgoglisce sempre un po’».R: «Nel futuro di Levante c'è tanta musica, tanti romanzi, tanta scrittura e poi sicuramente tanta creatività. Io cerco poi di canalizzarla in 1000 modi diversi, anche attraverso la pittura e altro ancora, ma ci sono le sorprese che arriveranno a breve».