'Sulle Note di Puccini': un omaggio musicale e sensoriale al grande compositore a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

TRANI - Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si prepara a celebrare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, il gigante della musica italiana, con un programma concertistico speciale in collaborazione con la Scuola di Canto del Conservatorio ‘Niccolò Piccinni’ di Bari. L'evento, intitolato "Sulle note di Puccini", offre al pubblico un'esperienza multisensoriale unica, un viaggio attraverso le emozionanti melodie del grande compositore accompagnato dalla degustazione di pregiati tè selezionati per armonizzarsi con la musica.Programmato per il 12 aprile e il 3 e 31 maggio, alle ore del tè (dalle 17:00), questo evento offre l'opportunità di immergersi nell'universo sonoro di Puccini mentre si assaporano raffinati infusi e dolci delizie. Il pubblico avrà il privilegio di essere catturato dalle voci avvolgenti e dal virtuosismo pianistico degli studenti della Scuola di Canto del Conservatorio di Bari, guidati da talentuosi maestri.L'obiettivo di "Sulle note di Puccini" è quello di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso le composizioni senza tempo di Puccini, le cui opere continuano ad essere amate e rappresentate nei teatri di tutto il mondo. Questo tributo al grande compositore offre non solo l'occasione di riscoprire la bellezza della musica classica, ma anche di condividere l'arte e il gusto raffinato in un ambiente elegante come Palazzo delle Arti Beltrani.Il concerto del 12 aprile vedrà gli studenti della classe di Canto dei Maestri Domenico Colaianni e Donato Tota esibirsi in alcune delle arie e dei brani più celebri delle opere di Puccini. In seguito, altri due appuntamenti sono previsti per il 3 maggio e il 31 maggio, con ulteriori esibizioni degli studenti del Conservatorio di Bari.Questo evento non è solo un concerto, ma un'esperienza multisensoriale che unisce la bellezza della musica alla raffinatezza del tè, creando ricordi indelebili ad ogni nota e ogni sorso. "Sulle note di Puccini" invita il pubblico a partecipare a questo straordinario tributo al genio della musica, per un pomeriggio all'insegna dell'eccellenza artistica e del gusto raffinato.La biglietteria offre un ticket unico al costo di 10,00 euro, che include l'ingresso al concerto, la visita al Museo e la degustazione di tè. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani.Questo omaggio a Puccini è un'opportunità unica per immergersi nell'arte e nella cultura, per celebrare il talento straordinario di uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi e per rendere i pomeriggi primaverili indimenticabili con la magia della musica e del tè.