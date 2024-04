L'Happy Casa Brindisi sconfitto dal Sassari al Pala Pentassuglia

- Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket, l'Happy Casa Brindisi è stato sconfitto dal Sassari con il punteggio di 70-76, in una partita combattuta e ricca di emozioni disputata al "Pala Pentassuglia".Il primo quarto ha visto il Sassari prendere il controllo del gioco, portandosi in vantaggio 0-10 grazie ai canestri di Tyree Gombauld e Kruslin. Nonostante un recupero da parte dell'Happy Casa, il Sassari è riuscito a mantenere la leadership, chiudendo il quarto con un punto di vantaggio, 16-17.Nel secondo quarto, nonostante gli sforzi dell'Happy Casa, il Sassari è riuscito a mantenere il controllo del match, portandosi avanti 30-35 al termine del primo tempo.Nel terzo quarto, la partita è rimasta equilibrata, con entrambe le squadre che hanno lottato per ottenere il vantaggio. Tuttavia, è stata la precisione di Mc Kinnie a permettere al Sassari di trionfare 49-55.Nel quarto quarto, nonostante l'Happy Casa abbia tentato di recuperare, il Sassari ha mantenuto il controllo del gioco, chiudendo la partita con il punteggio di 70-76.Tra i migliori marcatori dell'Happy Casa Brindisi si sono distinti Sneed con 25 punti e Washington con 12, mentre per il Sassari i migliori sono stati Cappelletti con 16 punti e Jefferson con 15.Con questa sconfitta, l'Happy Casa Brindisi si trova all'ultimo posto in classifica con 14 punti, alla pari con il Pesaro. Nella prossima partita, la venticinquesima giornata, l'Happy Casa Brindisi affronterà il Treviso domenica 7 aprile alle 18:00 al "Pala Pentassuglia", cercando una vittoria che possa permettergli di risalire in classifica. Il Treviso, attualmente quartultimo in classifica insieme al Cremona, cercherà anch'esso di conquistare i due punti per avvicinarsi alla salvezza, dopo la vittoria interna per 93-69 contro il Pesaro.