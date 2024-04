Il Lecce Primavera vince 1-0 contro l'Inter: risultato storico

- Nella ventisettesima giornata del campionato Primavera, il Lecce ha fatto registrare un risultato storico vincendo 1-0 contro l'Inter in trasferta. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e azioni spettacolari.Nel primo tempo, al 12', il serbo Aleksandar Stankovic dell'Inter ha avuto l'opportunità di segnare su rigore, ma il portiere rumeno Alexandru Borbei del Lecce ha parato il tiro. Poco dopo, al 20', il ceco Daniel Samek del Lecce è stato vicino al gol. Tuttavia, al 37', il Lecce è rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione del tedesco Till Winkelmann, colpevole di un fallo da ultimo uomo su Thomas Berenbruch. Prima della fine del primo tempo, al 45', il turco Enes Yilmaz del Lecce non è riuscito a segnare su punizione.Nel secondo tempo, al 6', l'irlandese Ed McJannett del Lecce ha mancato un'ottima occasione per segnare. Ma è stato al 21' che i pugliesi hanno trovato il gol del vantaggio, con il rumeno Rares Burnete che ha realizzato su rigore, concesso per un fallo di mano di Matteo Cocchi dell'Inter. Al 29', l'Inter è rimasta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Cocchi per doppia ammonizione, e al 39' Berenbruch dei nerazzurri è stato vicino al pareggio.Con questa vittoria, il Lecce Primavera si trova al quintultimo posto in classifica con 31 punti. Nella prossima giornata, la ventottesima, il Lecce affronterà il Sassuolo sabato 6 aprile alle 11:00 presso lo stadio San Pietro in Lama. Intanto, il Sassuolo ha pareggiato 2-2 in casa contro il Cagliari e si trova al quinto posto in classifica con 44 punti, alla pari col Torino.