Lotta alla violenza di genere: al via la Terza Edizione del corso per le competenze trasversali

TARANTO - Giovedì 11 aprile, alle ore 15, nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università di Bari Aldo Moro (Taranto, Via Duomo 259), sarà inaugurata la terza edizione del corso di formazione per le competenze trasversali “Strategie di prevenzione e contrasto della violenza familiare e di genere attraverso le reti territoriali: profili giuridici, psicologici e sociali”, diretto dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale.Dopo il notevole successo delle prime due edizioni, la Regione Puglia continua, dunque, a investire nella formazione universitaria, sostenendo e finanziando questo progetto che vede la collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari e i centri antiviolenza della provincia di Taranto gestiti dalle Associazioni Sud Est Donne e Alzàia Onlus ETS.Il corso - che potrà essere seguito anche da remoto per i residenti fuori della provincia di Taranto - consta di tredici seminari: si svolgeranno con cadenza settimanale dall’11 aprile all’11 luglio 2024, coinvolgendo docenti provenienti da tutta Italia, tra cui il Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che condurrà la lectio magistralis conclusiva su “Le condizioni per un intervento giudiziario intelligente”.Il target a cui il corso si rivolge è composto dagli studenti dell’Università di Bari di qualunque corso di laurea (i quali dalla frequenza conseguiranno crediti formativi), ma anche da operatrici e operatori della rete antiviolenza locale (docenti, educatori, assistenti sociali, avvocate/i, psicologhe/i, personale medico e sanitario, appartenenti alle forze dell’ordine) e da tutti gli interessati ad approfondire la tematica della violenza domestica e di genere.Obiettivo del corso è quello di promuovere un graduale cambiamento culturale, mettendo in atto azioni e interventi tesi ad educare, sensibilizzare, prevenire e combattere ogni forma di discriminazione, sradicare vecchi stereotipi legati ai ruoli di genere e a modelli sessisti.I seminari prevedono il coinvolgimento di molteplici professionalità provenienti dall’accademia e dalla società civile, con un approccio multidisciplinare e integrato: la metodologia didattica comprenderà sia lezioni frontali, sia l’approfondimento attraverso laboratori e presentazioni di libri.Il corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto e dall’Ordine degli Assistenti sociali della Puglia e ha il patrocinio del CUG UniBa.Per partecipare al corso, è necessario iscriversi, entro il 30 aprile 2024, sul portale dell’Università di Bari Aldo Moro, seguendo le note operative relative alle competenze trasversali.