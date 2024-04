Luoghi Comuni: nuova gestione del chiosco al Giardino Mimmo Bucci

BARI - Questa mattina è stata inaugurata la nuova gestione del chiosco situato all'interno del giardino Mimmo Bucci, nel quartiere Libertà di Bari. All'evento erano presenti i genitori di Mimmo Bucci, Francesca e Antonio, il sindaco di Bari, l'assessora alle Politiche educative e giovanili e rappresentanti dell'agenzia A.R.T.I..Per i prossimi due anni, sarà l'associazione Giustizia Climatica Ora! - Bari A.p.s., gruppo locale dei Fridays for Future, a gestire la piccola struttura. L'obiettivo è trasformare questo spazio pubblico in un luogo di incontro, discussione e aggregazione per i cittadini.L'associazione, vincitrice dell'avviso Luoghi Comuni pubblicato dall'agenzia regionale A.R.T.I., ha avviato un processo di co-progettazione con il Comune di Bari, coinvolgendo diversi partner sociali e culturali. Tra questi figurano il bistrot sociale multietnico Ethnic Cook, il progetto Everything is connected, Legambiente Eudaimonia Bari APS, la cooperativa sociale Un solo mondo, e molte altre realtà locali.Il progetto si concentra sull'innovazione sociale, mirando a coinvolgere soprattutto i giovani della città e a animare il giardino e il territorio circostante. Saranno organizzate attività socio-culturali, con un approccio inclusivo basato sulla consapevolezza e sulla partecipazione attiva della comunità locale.Tra le attività progettuali previste ci sono la creazione di un orto urbano, la realizzazione di una comunità energetica basata su fonti rinnovabili, proiezioni cinematografiche all'aperto, eventi di divulgazione e formazione, assemblee cittadine, cucina sociale, e molto altro ancora.Inoltre, è prevista la creazione di un fondo di riserva per soddisfare i bisogni emergenti e urgenti della comunità, identificati direttamente dai cittadini.L'obiettivo è rendere il giardino Mimmo Bucci un luogo vibrante e inclusivo, capace di promuovere la sostenibilità ambientale, la partecipazione attiva dei cittadini e la costruzione di reti sociali solide e consapevoli.