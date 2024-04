Mostra 'Chagall. Sogno d'Amore' apre al Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 080 99 52 31 o visitare il sito



CONVERSANO - A partire dal 20 aprile 2024, gli amanti dell'arte avranno l'opportunità di immergersi nel mondo incantato di uno degli artisti più celebri del Novecento, Marc Chagall, attraverso la straordinaria mostra "Chagall. Sogno d'Amore". La mostra, ospitata presso il Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano, offre al pubblico l'occasione di ammirare oltre 100 opere, tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni, che narrano la vita e l'opera di questo genio dell'arte.Marc Chagall, nato in Bielorussia nel 1887 e scomparso in Francia nel 1985, è stato uno degli artisti più influenti del suo tempo, caratterizzato da uno stile onirico e fantasioso che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte. La mostra si propone di raccontare la sua travagliata vita e il suo immenso talento attraverso un percorso emozionante e coinvolgente.L'amore è il tema centrale che attraversa l'intera produzione di Chagall: l'amore per la religione, per la patria, per la moglie, per il mondo delle favole e per l'arte. Le opere esposte offrono uno sguardo privilegiato su questo universo di sogni e meraviglie, popolato da personaggi reali e immaginari che si mescolano nella fantasia dell'artista.La mostra è arricchita da supporti multimediali, video e approfondimenti didattici che permettono al visitatore di immergersi completamente nell'opera di Chagall. Promossa e sostenuta dal Comune di Conversano Città d'Arte e Museco - Musei in Conversano, la mostra è organizzata da Arthemisia ed è curata da Dolores Duràn Ucàr, una delle massime esperte dell'artista, con la voce italiana affidata alla storica dell'arte Francesca Villanti.La mostra "Chagall. Sogno d'Amore" è resa possibile grazie al sostegno di diversi sponsor e partner, tra cui Sieco Sistemi Integrati per l'Ecologia e Ferrotramviaria Spa. Il catalogo della mostra è edito da Skira.La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 aprile al 27 ottobre 2024, con orari di apertura dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00, e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30. La biglietteria chiude un'ora prima e il lunedì la mostra rimarrà chiusa.