Mad for Science: Inaugurato a Mola di Bari il nuovo laboratorio dell'ITT Da Vinci-Majorana

MOLA DI BARI - Nella mattinata di oggi, presso la Sala consiliare del Comune di Mola di Bari e presso l'Istituto Tecnico Tecnologico L. Da Vinci - E. Majorana, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze, ottenuto grazie alla vittoria del 3° premio all'edizione 2023 del Concorso nazionale Mad for Science.L'evento ha visto la partecipazione del Dott. Giuseppe Colonna, Sindaco di Mola di Bari, del Dott. Marco Bronzini, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Bari, del Dott. Andrea Roncone, Dirigente scolastico dell'IISS Da Vinci-Majorana, del Dott. Michele Denegri, Presidente del Gruppo Diasorin, del Dott. Carlo Rosa, CEO del Gruppo Diasorin, del Dott. Angelo Rago, Presidente di Luminex (società del Gruppo Diasorin), e della Prof.ssa Concetta Amato, docente alla guida del team vincitore.Il laboratorio è stato reso possibile grazie al progetto innovativo sviluppato dall'Istituto, che si è classificato al terzo posto nella competizione nazionale Mad for Science lo scorso anno a Torino. Il progetto consisteva nella creazione di un sistema per rilevare rapidamente la presenza dell'alga tossica Ostreopsis ovata sulle coste pugliesi, oltre all'attivazione di un sistema di monitoraggio sul campo.Durante la cerimonia, il Dott. Carlo Rosa ha condiviso il messaggio della Dott.ssa Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione Diasorin, sottolineando l'importanza di investire nel percorso formativo degli studenti e nel loro interesse per la scienza.Il Dott. Andrea Roncone ha espresso la sua gratitudine per il contributo della Fondazione Diasorin nel migliorare l'offerta formativa dell'istituto e ha sottolineato l'importanza del nuovo laboratorio nel promuovere lo studio delle materie scientifiche tra gli studenti.La presenza del Dott. Angelo Rago, Presidente di Luminex, ha fornito agli studenti un importante messaggio sulle opportunità offerte dalla scienza e sull'importanza di perseguire i propri sogni professionali. La sua testimonianza ha enfatizzato l'idea che non ci sono barriere geografiche, linguistiche o culturali nel perseguire il successo nella scienza.L'inaugurazione del laboratorio rappresenta un importante passo verso l'eccellenza educativa e conferma l'impegno dell'Istituto Da Vinci-Majorana nel fornire una formazione di alta qualità ai suoi studenti, contribuendo così allo sviluppo della comunità locale e alla crescita delle future generazioni.