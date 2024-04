Premio Internazionale 'Città di Bitetto': Primo Premio per 'Mio figlio. L'amore che non ho fatto in tempo a dirgli' di Marco Termenana

BITETTO - Il prestigioso Premio Internazionale "Città di Bitetto" ha assegnato il primo premio per la narrativa edita ed inedita al libro "Mio figlio. L'amore che non ho fatto in tempo a dirgli" dell'autore milanese Marco Termenana, edito da CSA nel giugno 2021. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 14 aprile presso la Sala della Cultura ex Convento dei Domenicani, in piazza Umberto Primo, a Bitetto.Il romanzo ha ricevuto particolare apprezzamento per la sua capacità di testimoniare e narrare con sincerità e profondità una storia toccante e universale. La competizione, giunta alla sua 27esima edizione, ha visto la partecipazione di numerose opere divise in quattro sezioni: poesia inedita, poesia dialettale, silloge poetica edita ed inedita, racconti, fiabe e romanzi editi o inediti.Il libro affronta con lucidità e sensibilità il tema del suicidio di Giuseppe, figlio dell'autore, avvenuto in una tragica notte di marzo 2014 a Milano. Attraverso una narrazione coinvolgente e senza retorica, Marco Termenana offre uno sguardo profondo e intimo sul vissuto di Giuseppe, evidenziando il suo senso di isolamento e la lotta con la propria identità, caratterizzata dall'hikikomori, una malattia mentale che porta alla ritirata dalla vita sociale e familiare.Il romanzo ha ricevuto finora cinquantadue riconoscimenti letterari in tutta Italia, dimostrando il suo impatto e la sua rilevanza nel panorama letterario contemporaneo. Marco Termenana, noto anche con lo pseudonimo di El Grinta, ha già pubblicato altri romanzi sullo stesso tema, tra cui "Giuseppe".L'autore, visibilmente commosso, ha condiviso il suo pensiero riguardo al successo del suo libro e al suo ruolo di testimone della propria esperienza. Termenana ha espresso la sua gratitudine per l'apprezzamento ricevuto e ha sottolineato la sua volontà di condividere il proprio dolore con altri, nella speranza di offrire conforto e riflessione a chiunque si trovi ad affrontare situazioni simili.Per chi volesse contattare l'autore, è possibile farlo tramite la sua pagina Facebook "Marco Termenana".