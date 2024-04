Michele Laforgia propone la sospensione delle primarie del centrosinistra a Bari

BARI - Dopo l'annuncio di Giuseppe Conte riguardante la sospensione delle primarie del Movimento 5 Stelle (M5S) a Bari, Michele Laforgia, candidato sindaco alle primarie del centrosinistra sostenuto da Ms5 e Sinistra italiana, ha proposto con spirito unitario la sospensione delle primarie previste per domenica, in comune accordo con l'altro candidato, Vito Leccese.Laforgia ha enfatizzato l'importanza di non voltare le spalle alla situazione attuale, ma di fare un passo avanti verso l'unità di tutte le forze progressiste e sane della città. Ha sottolineato la necessità di salvare la città dallo spettro del commissariamento e di evitare uno stigma ingiustificato, poiché Bari ha compiuto importanti passi avanti nella lotta alle mafie.La proposta di Laforgia si inserisce in un contesto in cui la politica locale è stata scossa da recenti scandali e da indagini giudiziarie che hanno coinvolto esponenti politici e istituzionali. La sua richiesta di sospendere le primarie evidenzia il desiderio di evitare ulteriori divisioni nel panorama politico locale e di lavorare verso un obiettivo comune di rinnovamento e trasparenza nella gestione della città di Bari.