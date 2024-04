Milan fuori dalla Coppa Italia: prestazione deludente contro la Roma

As Roma fb

ROMA - Nel secondo round all'Olimpico contro la Roma, il Milan non è riuscito a compiere un'impresa, risultando nettamente sopraffatto nonostante l'inferiorità numerica dei giallorossi. La partita si è conclusa 2-1 per i padroni di casa, che ora volano in semifinale contro il Bayer. I gol nel primo tempo sono stati segnati da Mancini e Dybala, mentre nel finale Gabbia ha segnato un gol inutile per il Milan.L'eliminazione brucia non solo per la squadra, ma anche per la proprietà, gettando ombre sul futuro dell'allenatore. La prestazione del Milan è stata deludente, priva di idee, gioco e ferocia, e il derby contro l'Inter si avvicina con un senso di preoccupazione per i rossoneri.