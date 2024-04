Volo da Vienna a Napoli, fulmine colpisce l'aereo pieno di passeggeri subito dopo il decollo

VIENNA - Un fulmine il 15 aprile, ha colpito un Embraer ERJ-195 dell'Austrian Airlines, targato OE-LWH, che stava per effettuare il volo OS-543 da Vienna (Austria) a Napoli (Italia), in fase di decollo, mentre stava uscendo dalla pista 29 di Vienna quando l'aereo è stato colpito da un fulmine che ha costretto l'equipaggio a interrompere la salita all'aeroporto.Il velivolo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ritornato a Vienna per un atterraggio sicuro sulla pista 34 circa 40 minuti dopo la partenza. La rotazione è stata annullata. L'aereo è ancora a terra a Vienna circa 50 ore dopo l'atterraggio.