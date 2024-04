'Mini Magdalene', l’ultima nata in casa 'Voiceat' a Roma

ROMA – “Mini Magdalene” è l’ultima nata in casa “Voiceat”. Una gemma originale nel concept creativo ed estetico, in un plateau che di belle e raffinate sorprese ne ha proposte parecchie nei suoi due anni di vita.A partire dall’idea di fondo: muovere da un personaggio letterario, nello specifico dal romanzo “Il segreto della Maddalena” (Les Flaneurs edizioni, Bari 2021, sinora cinque edizioni e varie traduzioni nel mondo) per rimodularlo e ridefinirlo come brand artigianale espressione di un territorio che fa sistema e che smuove una tensione etica dalla parte delle donne sorprese nei loro passaggi di vita più complicati. Un postulato che potrebbe trasfigurarsi in un format nuovo, virtuoso e vincente nel tempo che verrà.Un’abile strategia di marketing ha suggerito alla founder Annalaura Giannelli, scrittrice e avvocato, di tenere segrete le foto della “Mini Magdalene”, che usciranno solo il 18 maggio, a Roma, quando, fra cavallucci marini quasi in estinzione e Lesbia (la donna amata dal poeta Catullo), ci sarà (Cappella Orsini, via di Grotta Pinta, 21, ore 16.30) anche la piccola Magdalene (prezzo di lancio 69 euro) con gli altri brand del logo “Voiceat”. Ulteriore appeal dell’evento, le testimonial: Samantha Capitoni, Maria Antonietta Coccari dè Fornari e l’attrice, regista e sceneggiatrice Francesca Stajano Sasson.“La bag Mini Magdalene – spiega Giannelli, salentina di nascita, barese di adozione - nasce per diventare la più desiderata e provocatoria tra le creazioni firmate dall'emergente new brand pugliese”.Una figura semanticamente affollata nell’immaginario dei credenti, la Maddalena…E’ stata una delle donne più importanti al mondo, se non la più importante assieme a Maria di Nazareth. Figura controversa e ricca di carisma, è passata ingiustamente alla storia per una prostituta penitente. Così resterà marchiata per sempre nel corso dei secoli.E’ caratterizzata da linee essenziali, ma enfatizzata dal messaggio della massima “We are all Magdalene”, posta in alto, sul front della borsa e sul capo velato dell'iconica immagine di Maddalena (opera del realista andaluso Josè Maria Pena) riproposta in una soluzione decisamente street style - adatta a un outfit da giorno e da sera e per donne di qualsiasi età, comprese le giovanissime.Nylon ed ecoleather, secondo tradizione di casa “Voiceat” e immancabile nota gold negli accessori: ganci e cerniera. Il dettaglio di un taschino interno porta monete non è trascurabile. Ultimo ma non meno significativo tocco di classe: lo scatolo logato in cui la mini viene confezionata per conferirle ulteriore allure.Prorompente resta la forza del messaggio: Siamo tutte come Maddalena, purezza e peccato assieme. Siamo tutte come Maddalena, imperfette eppure uniche. Siamo tutte come Maddalena, troppo spesso vittime di ingiustizie, maschilismo, misogina, abusi e violenze per il semplice fatto di essere donne.