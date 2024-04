Primo Maggio a Taranto: riflettori accesi su Lavoro e Sanità

TARANTO - Il Primo Maggio 2024 a Taranto si configura come una giornata cruciale per porre l'attenzione su tutte le criticità che affliggono il mondo del lavoro da troppi anni. Forti incertezze, bassi salari, erosione del potere di acquisto dovuta all'inflazione, mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali, diffusa precarietà e sfruttamento, soprattutto per i giovani, sono solo alcune delle problematiche che richiedono interventi immediati.In questa prospettiva, CGIL, CISL e UIL si preparano a gridare che l'obiettivo è quello di costruire un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale, nell'interesse delle persone, dei lavoratori e dei pensionati. Il Primo Maggio non è solo una festa, ma un'opportunità preziosa per mettere in luce vecchi e nuovi bisogni, come diritti calpestati, divari, disuguaglianze e lavoro insicuro.In particolare, diritto alla salute e al lavoro sono i pilastri della Costituzione italiana che devono essere costantemente salvaguardati e garantiti. Su questo fronte, si riafferma la necessità di affrontare con urgenza le emergenze legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Il sistema sanitario pubblico è in crisi, e milioni di persone in povertà sono costrette a rinunciare alle cure a causa della drammatica carenza di personale.Nel tentativo di affrontare queste criticità, CGIL, CISL e UIL hanno presentato una piattaforma specifica per intervenire su quattro temi cruciali legati alle maggiori emergenze, tra cui l'abbattimento delle liste di attesa e la gestione del personale sanitario.Tuttavia, nonostante gli sforzi delle organizzazioni sindacali, il confronto con il management dell'ASL è fermo a dicembre 2023, senza soluzioni esaustive per risolvere i problemi. Le incertezze sulla sostenibilità della sanità pubblica rendono necessario mantenere accesi i riflettori su questo tema, così come su quello del lavoro.Per questo motivo, CGIL, CISL e UIL dedicheranno simbolicamente la giornata del Primo Maggio alla sanità pubblica, con la ferma convinzione che solo un buon lavoro legale e contrattualizzato potrà risolvere i problemi e garantire il godimento dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione italiana.La celebrazione della Festa dei Lavoratori di fronte all'ospedale S.G. Moscati di Taranto rappresenta un momento significativo per risvegliare l'attenzione della società civile e dei governi su queste tematiche cruciali. Durante l'evento, sarà dato spazio alla voce dei delegati sindacali e si terrà una conferenza stampa arricchita dal contributo dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL Taranto.