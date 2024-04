'Mola e una notte', al Teatro N.van Westerhout il concerto di Maria Giulia Milano e Stefania De Santi

Venerdì 26 aprile secondo imperdibile appuntamento di “Mola e una notte” al Teatro N.van Westerhout con Maria Giulia Milano e Stefania De Santi, soprano e pianoforte, che porteranno la lirica a teatro con un concerto interamente dedicato alle arie d’opera di Verdi, Puccini, Gounod, Bellini. Maria Giulia Milano, materana e fresca vincitrice di premi in concorsi lirici internazionali sarà affiancata al pianoforte da Stefania De Santi, concertista in piena attività da solista e in formazioni da camera.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Labs sede di Mola di Bari e inserito nel Cartellone Unico degli eventi di Primavera del Comune