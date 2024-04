Musica Felix 2024: una serata dedicata ai grandi classici viennesi

FOGGIA - La rassegna Musica Felix, curata dalla Fondazione Apulia Felix con la direzione artistica del Maestro Dino De Palma, prosegue il suo viaggio musicale presso l'Auditorium Santa Chiara di Foggia.Sabato 20 aprile alle ore 19:00, il sesto appuntamento della kermesse ci condurrà in un viaggio nel cuore del classicismo viennese, celebrando il genio di tre grandi compositori: Haydn, Mozart e Beethoven.A guidarci in questo itinerario attraverso i grandi capolavori di questi iconici musicisti sarà una formazione straordinaria, caratterizzata dalla rara bellezza della sua timbrica: il sestetto dei musicisti dell'Orchestra RAI di Torino, composto da un quartetto d'archi affiancato da due corni.Sei musicisti di lunga esperienza, tutti solisti di spicco: l'Archos Quartet, formato da Filip Jeska e Roberto D'Auria ai violini, Liza Soppi alla viola e Francesca Fiore al violoncello, insieme ai due cornisti Marco Panella e Paolo Valeriani. Il programma proposto sarà di una raffinatezza senza pari, toccando tre grandi classici che spaziano tra il XVIII e il XIX secolo: il Divertimento in fa maggiore di Mozart, il Divertimento in re maggiore di Haydn e il Sestetto op. 81b di Beethoven, dove il genio di Bonn esplora tutte le possibilità tecniche e musicali dei due corni, le cui parti sono particolarmente complesse.Lo spettacolo sarà accessibile tramite abbonamento o biglietto al costo di € 12 e i biglietti sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket o online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/mozart-haydn-beethoven-i-grandi-classici/227312 . È inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente presso l'Auditorium Santa Chiara il giorno dello spettacolo (20 aprile) a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'evento.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3929892331 o inviare un'e-mail a infoapuliafelix@gmail.com.