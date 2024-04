Nuove audizioni in vista per la Commissione Antimafia: Decaro ed Emiliano tra i possibili convocati

BARI - La Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha annunciato durante un evento al Palazzo dell’Informazione di Roma che il mese di aprile sarà cruciale per le indagini in corso. Ha dichiarato che non ritiene che il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, saranno i primi ad essere ascoltati, ma verranno comunque inclusi nel calendario delle audizioni.Colosimo ha precisato che l'audizione di Emiliano non è direttamente collegata all'indagine in corso, poiché il suo nome non compare nei documenti dell'inchiesta, ma riguarda piuttosto dichiarazioni precedenti fatte dal Governatore che coinvolgono anche Decaro. In particolare, si fa riferimento alla visita a casa della sorella del boss Capriati durante il mandato di Emiliano come Sindaco di Bari, episodio che ha creato tensioni tra i due politici.La Presidente della Commissione Antimafia ha anche discusso della situazione a Bari, esprimendo preoccupazione per una possibile nuova guerra di mafia. Ha evidenziato che l'agguato a Capriati non è stato un episodio isolato, ma è avvenuto dopo altri due tentativi nei giorni precedenti a Pasqua. La presenza del clan Capriati e del clan rivale degli Strisciuglio sulle piazze di spaccio alimenta le preoccupazioni, poiché le tensioni tra clan possono portare ad atti di violenza.Colosimo ha sottolineato che, nonostante la gravità della situazione, per gli inquirenti è un momento favorevole per le indagini, poiché le guerre tra clan rendono più semplice raccogliere prove concrete. Ha concluso osservando che è importante agire prontamente per contrastare il proliferare della criminalità organizzata e garantire la sicurezza dei cittadini.