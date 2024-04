Rissa alla fermata del bus a Manduria: tre persone ferite, di cui un minorenne in condizioni gravi

TARANTO - Una violenta rissa è scoppiata questa mattina alla fermata del bus in piazza Vittorio Emanuele a Manduria, nel Tarantino, lasciando tre persone ferite e richiedendo l'intervento delle autorità e delle ambulanze del 118. L'episodio sembra essere stato scatenato da una disputa su chi dovesse salire per primo sul bus, degenerando rapidamente in una violenta lite.Due dei feriti, entrambi minorenni, sono stati trasportati all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria per ricevere cure mediche, mentre il terzo, gravemente ferito, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Quest'ultimo ha riportato un trauma cranico e ferite al volto, rendendo necessario un intervento immediato e specializzato.L'incidente ha scosso la comunità locale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sull'aumento della violenza nelle aree urbane. Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili e adottare le misure necessarie per prevenire futuri episodi simili.