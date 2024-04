'ORCHIDAYS': domani conferenza stampa a Bari per presentare il Festival delle Orchidee di Mattinata

BARI - Il martedì 9 aprile, alle ore 11, nella Sala V della sede di via Gentile della Regione Puglia, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di "Orchidays - Nel Fiore di Mattinata". Durante l'evento sarà presentato il programma completo del festival dedicato alle orchidee spontanee, giunto alla sua seconda edizione. Dal 24 al 28 aprile, a Mattinata, nel suggestivo contesto del Gargano, sarà possibile ammirare le varietà di orchidee autoctone, vero e proprio patrimonio culturale del territorio, ma non solo.L'iniziativa offre un ricco programma che va oltre la semplice esposizione floreale. Oltre alle orchidee, i visitatori avranno l'opportunità di godere di musica, arte, spettacoli, degustazioni, laboratori e attività ludiche a tema green, dedicati anche ai più piccoli.Alla conferenza stampa saranno presenti importanti personalità del mondo politico e turistico, tra cui il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il direttore del Dipartimento turismo Aldo Patruno, la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, il sindaco del Comune di Mattinata Michele Bisceglia, e l'assessore all'industria turistica del Comune di Mattinata Paolo Valente. Saranno inoltre presenti Maurizio Altomare e Salvatore Altomare, Art Director & Events Manager di Studio360, l'organizzatore dell'evento."Orchidays - Nel Fiore di Mattinata" rappresenta un'occasione unica per immergersi nella bellezza della natura e dell'arte, promuovendo al contempo il territorio e le sue peculiarità. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della flora, della cultura e del turismo sostenibile, che saprà offrire emozioni e esperienze indimenticabili a tutti i suoi visitatori.