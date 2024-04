Ostuni, dal 5 al 7 aprile la prima edizione di 'Chocomoments Ostuni'

OSTUNI (BR) - Grandi novità nella città di Ostuni: venerdì 5 aprile 2024 è iniziata la prima edizione di "Chocomoments Ostuni – la festa del cioccolato artigianale", un goloso e divertente viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale. - Grandi novità nella città di Ostuni: venerdì 5 aprile 2024 è iniziata la prima edizione di "Chocomoments Ostuni – la festa del cioccolato artigianale", un goloso e divertente viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale.





Per quel che riguarda la manifestazione, è organizzata da Chocomoments, con il patrocinio del Comune di Ostuni e rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni arriva nel centro di Ostuni. I profumi del cioccolato invaderanno la città, ci sarà animazione per bambini, lezioni per gli adulti, tante proposte ghiotte per tutti i gusti e verrà inoltre lasciato ampio spazio alla solidarietà.





Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti da venerdì a domenica dalle 10 alle 20. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre cioccolatose proposte.





Tanti gli eventi in programma per scoprire i segreti del buon cibo degli dei, si apre con lo show-cooking in programma dell’Istituto Alberghiero Carovigno si esibiranno con una preparazione dal vivo presso lo stand Fabbrica del Cioccolato presente in Piazza, a seguire alle 11:00 show-cooking del ristorante Porta Nova con la Chef Erika Ciaccia e alle 17:30 show-cooking della Gelateria da Ciccio con Taila Semerano. Sabato alle ore 11:30 show-cooking a cura del Ristorante "Osteria del Tempo Perso" che si esibirà con una preparazione dal vivo, alle ore 15:00 premiazione dell’Associazione Sportiva "Judo Kiai".





Grande attesa per lo show sempre di sabato ore 18.00 durante il quale verrà realizzata una tavoletta di guinness, ben 15 metri di cioccolato verranno preparati live in Villa Comunale Sandro Pertini. Una volta termina la maxi – tavoletta verrà data in degustazione ad offerta a tutti i presenti, un momento unico da non perdere. I ricavati raccolti verranno devoluti a favore della Fondazione Tiziana Semerano "il Cerchio della Vita" che si occupa di di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria.





Si continua domenica alle 11:00 con lo Show-cooking a cura del Ristorante "Il Posto Affianco". Alle ore 15:00 premiazione delle Assaociazioni Sportive "CClub e Red & Black".





Per i più piccoli c’è il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini da gustare a casa con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo € 7.00, non è necessaria la prenotazione).