Ottavo pareggio interno per il Bari nel debutto di Giampaolo: 1-1 contro il Pisa

Durante la partita, sono stati espulsi il direttore sportivo del Bari Ciro Polito e l'allenatore in seconda del Pisa Cristian Agnelli per le reciproche scorrettezze per il rigore concesso ai padroni di casa. Nel secondo tempo, Tourè del Pisa è andato vicino al gol al 34', mentre al 42' Nasti del Bari ha mancato una buona occasione.





Questo pareggio è il quindicesimo della stagione per il Bari, che si trova al sedicesimo posto in zona play-out con 36 punti, mentre il Pisa è ottavo in zona play-off con 44 punti, insieme alla Sampdoria.

Nel primo tempo, il Pisa ha segnato al 3' con Calabresi, mentre nel secondo tempo il Bari ha pareggiato al 14' con Puscas su rigore per un fallo di mano di Calabresi. Questo è il quarto gol in questo torneo per l'attaccante rumeno del Bari.