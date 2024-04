Paura a Giovinazzo: centauro ferito in uno scontro tra auto e moto

GIOVINAZZO - Ieri sera, nel cuore del centro di Giovinazzo, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo un'automobile e una motocicletta. Nello schianto, il conducente della moto ha riportato le conseguenze più gravi, rimanendo ferito a causa dell'impatto.L'incidente ha avuto luogo in una zona ad alta frequentazione, generando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti della zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale, per prestare soccorso e gestire la situazione.Le circostanze esatte dell'incidente non sono state ancora rese note, ma è evidente che si sia trattato di uno scontro tra un'auto e una moto, con il motociclista che ha subito le conseguenze più gravi dell'impatto. L'intervento tempestivo del personale medico e delle forze dell'ordine ha permesso di fornire assistenza immediata al ferito e di garantire la sicurezza della zona circostante.Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'entità delle ferite riportate dal centauro né sulle dinamiche precise dell'incidente. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire l'accaduto e determinare eventuali responsabilità.