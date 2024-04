Più prestazioni sanitarie e migliorare i tempi d’attesa: ASL al lavoro su presa in carico del paziente e percorsi di tutela

Importanti, infine, alcuni accorgimenti organizzativi e tecnologici implementati: la migliore organizzazione delle agende per ambiti territoriali di garanzia e codici esenzione; la diffusione del sistema informativo di cartella clinica ospedaliera ed ambulatoriale, in adesione al progetto regionale, che sta comportando una migliore gestione dei flussi di cura e di dati oltre che un miglioramento della presa in cura del paziente; il servizio di Recall telefonico automatico per le prestazioni maggiormente critiche in termini di rispetto tempi attesa, che contatta gli utenti, 7 giorni lavorativi prima della data assegnata per la prenotazione, al fine di ricordare l’appuntamento ed eventualmente consentire di disdire una prenotazione in tempo utile.

Sul versante della gestione delle liste d’attesa per prescrizioni con priorità U, sono stati attuati progetti sperimentali come quello denominato “Priorità Urgenze” che sta permettendo di gestire le richieste urgenti del PNGLA qualora non trovino disponibilità presso i consueti canali prenotativi (sportello CUP, centralino) entro le 72h, attraverso un servizio di richiamo dell’utente gestito in back-office da un team infermieristico opportunamente formato all’utilizzo della nuova funzionalità del sistema CUP, basata su “lista di priorità” e rispetto degli ambiti territoriali di garanzia. Il programma si è sviluppato con il progressivo coinvolgimento delle principali branche specialistiche e della Radiodiagnostica, settore nel quale è stata prevista l’introduzione di agende di Radiologia relative ad esami ecografici e di radiologia tradizionale e agende dedicate alle risonanze magnetiche e TAC urgenti.Inoltre, per garantire percorsi di tutela riservati ai pazienti con condizioni di fragilità, quali patologie oncologiche e disabilità motoria (ai sensi art. 3, comma 3, Legge 104/92), in particolare per le prestazioni più urgenti che non trovino posto nei tempi indicati, la ASL Bari ha attivato due linee telefoniche dedicate a cui potersi rivolgere (2.300 utenti gestiti nei primi quattro mesi), per una successiva evasione della richiesta nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti e, ove possibile, della vicinanza all’area di residenza.