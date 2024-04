Presentazione dei nuovi 'Segnali del Futuro' nel Parco 2 Giugno di Bari

BARI - Giovedì 4 aprile, a partire dalle 17:00, si terrà la presentazione dei 14 nuovi "Segnali del Futuro" installati nel Parco 2 Giugno di Bari. L'iniziativa, promossa dai volontari dell'associazione aMichi di Michele Visaggi Odv, in collaborazione con l'amministrazione comunale, è il risultato di un progetto sulla sicurezza stradale coinvolgente e innovativo.I "Segnali del Futuro" sono stati realizzati dai giovani studenti dell'Istituto Comprensivo "Nicola Zingarelli-Anna Frank" di Bari, nell'ambito di un corso organizzato dai volontari di aMichi. Il progetto, fortemente voluto dal comandante della polizia locale, generale Michele Palumbo, ha coinvolto 124 alunni di quarta elementare, i quali hanno dato libero sfogo alla propria creatività e fantasia, trasformando le proprie emozioni in segnali stradali concreti e significativi.I 14 segnali selezionati, realizzati su forex, saranno ora installati nel Parco 2 Giugno, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico e culturale della città di Bari e sensibilizzando i cittadini sulla sicurezza stradale in modo innovativo.Durante l'evento, saranno presenti i volontari dell'associazione aMichi, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Nicola Zingarelli-Anna Frank" dott.ssa Manuela Baffari, il comandante della polizia locale Michele Palumbo, l'assessora comunale Paola Romano, la consigliera del Municipio 2 Alessandra Abbatescianni, e rappresentanti dell'associazione "Sii felice, sei a Bari".La manifestazione prevede anche la partecipazione degli alunni delle classi prime della primaria della scuola Anna Frank e dei ragazzi delle classi secondarie di primo grado della Zingarelli, che intratterranno il pubblico con performance musicali.L'evento culminerà con la scoperta ufficiale dei segnali e la premiazione dei partecipanti al progetto.Dove: Parco 2 Giugno - Largo 2 Giugno - Bari: 3337398596: 17:00