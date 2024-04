Proteste di massa a Tel Aviv mentre l'Iran minaccia rappresaglie

TEL AVIV - Tel Aviv è stata teatro di una delle più imponenti manifestazioni degli ultimi anni, con oltre centomila persone che hanno invaso le strade della città per esprimere il loro dissenso e le loro richieste. Tra i principali punti sollevati dai manifestanti vi sono la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu e la richiesta di elezioni anticipate.Le proteste hanno assunto una connotazione politica molto chiara, con il leader dell'opposizione, Yair Lapid, che ha deciso di cogliere l'occasione per intraprendere un viaggio negli Stati Uniti, dove incontrerà il Segretario di Stato Antony Blinken e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan. Questi incontri assumono particolare rilevanza in un contesto politico israeliano in tumulto, con la pressione popolare che si fa sentire in modo sempre più tangibile.Nel frattempo, le tensioni nella regione si acuiscono ulteriormente con le minacce provenienti dall'Iran. Teheran ha risposto all'attacco israeliano del primo aprile a Damasco con parole di ferma condanna e minacce di rappresaglia. Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo esplosioni nelle vicinanze di Damasco, che hanno causato la morte di sette bambini.Il capo di Stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri, ha dichiarato che l'attacco israeliano non rimarrà senza risposta e ha enfatizzato che la vendetta dell'Iran è inevitabile. Bagheri ha chiarito che Teheran deciderà autonomamente quando e come effettuare l'operazione di rappresaglia, alimentando ulteriori preoccupazioni riguardo alla stabilità della regione.Mentre le manifestazioni di massa a Tel Aviv riflettono un crescente malcontento interno verso il governo Netanyahu, le minacce e le tensioni geopolitiche con l'Iran pongono Israele di fronte a una situazione di estrema delicatezza e incertezza, con conseguenze che potrebbero avere ripercussioni significative sull'intera regione del Medio Oriente.