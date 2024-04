Putignano Green Show: l’evento dedicato all’ambiente

PUTIGNANO - Putignano è sostenibile. Sabato 20 aprile (ore 19:00) arriva in piazza Principe di Piemonte il “Putignano Green Show”, un evento interamente dedicato all’ambiente tra musica, immagini e parole.Un appuntamento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale in cui si alterneranno momenti di intrattenimento, focus sui temi ambientali e diversi ospiti, a cominciare dalla Gaudats Junk Band, originale band toscana, per la prima volta in concerto in Puglia, che ha unito l’amore per la musica a quello per l’ambiente. Un progetto artistico virtuoso zero waste che trova la sua forza nell’uso di strumenti musicali interamente riciclati: cassette del vino, oggetti in plastica, pentole e vario materiale destinato alla discarica sono stati trasformati in chitarre, bassi, sassofoni e batterie per dare vita ad uno spettacolo coinvolgente e irripetibile con brani inediti e rivisitazioni di canzoni famose in chiave “Junk”.L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto su tutte le azioni in tema ambientali messe in campo nel comune di Putignano. Un palco green allestito con materiali di recupero farà da cornice ad un talk dal titolo “PNRR: come migliorerà la raccolta differenziata a Putignano”, moderato dal giornalista Francesco Russo a cui prenderanno parte, tra gli altri, la sindaca del Comune di Putignano, Luciana Laera, l’assessora all’Ambiente di Putignano, Elisabetta Romanazzi, l’amministratore delegato di Navita, Francesco Roca e Anna Tamborrino dell’Area Manager-Regione Puglia dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).A rendere ancora più coinvolgente lo show, in programma la proiezione in anteprima dello spot “Casa Manuel”, con protagonista il noto comico pugliese Manuel De Nicolò che sarà presente con tutto il cast. Nel videoclip sono raccontati in chiave comica i comportamenti da evitare in materia di raccolta differenziata.L’evento è stato organizzato in collaborazione con Navita srl, l’azienda che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Putignano e con la società di comunicazione Certe.«I dati lo dimostrano. Oggi, con una percentuale di raccolta differenziata salita al 77%, Putignano – dichiara la sindaca Luciana Laera – si conferma una città particolarmente virtuosa nel riciclo. È il frutto di tutte le azioni che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni, sostenute da una sempre maggiore collaborazione e consapevolezza dei cittadini. Quanto fatto per Putignano in tema ambientale, e quanto faremo grazie ai nuovi finanziamenti che abbiamo ottenuto, saranno le tematiche del talk in programma sabato, al “Putignano Green Show”».«Un vero e proprio “spettacolo green” – prosegue l’assessora all’Ambiente Elisabetta Romanazzi – che mette insieme intrattenimento, formazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Oggi più che mai siamo chiamati ad affrontare sfide ambientali e sociali che richiedono un impegno collettivo e il coinvolgimento attivo di tutte e tutti noi. Per garantire un futuro migliore a noi e ai nostri figli».