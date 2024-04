Quarta sconfitta interna per il Bari nella Serie B: Cremonese vince 2-1 al ‘San Nicola’

Ssc Bari fb





Undicesima sconfitta per i biancorossi in questo campionato, posizionandosi al quattordicesimo posto in classifica con 35 punti. La Cremonese ottiene la decima vittoria in trasferta, consolidando la sua posizione al secondo posto con 59 punti.

- Nel primo tempo, al 1', la Cremonese prende il comando con un'autorete di Maiello su cross di Johnsen. Nel secondo tempo, al 21', Collocolo raddoppia per la Cremonese su cross di Tsadjout, mentre al 92' Edjouma segna per il Bari.