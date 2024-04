Quarta vittoria esterna del Foggia: Potenza sconfitto 3-0 al 'Viviani'

- Nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, il Foggia ha ottenuto una convincente vittoria esterna, imponendosi per 3-0 sul Potenza al "Viviani".I dauni hanno preso il comando del match nel primo tempo, quando al 45' Salines ha segnato di testa su un calcio d'angolo battuto da Rolando. Nel secondo tempo, il Foggia ha ampliato il vantaggio al 23' con un gol di Gagliano, che ha concluso con precisione di destro. A sigillare la vittoria è stato Antonacci al 95', realizzando con una girata di sinistro la terza rete per i pugliesi.Questa è stata la tredicesima vittoria in questa stagione per il Foggia, che attualmente si trova al nono posto in classifica con 48 punti, alla pari con il Crotone. La squadra dimostra una buona forma e determinazione nel finale di stagione.Per il Potenza, invece, è stata la quinta sconfitta interna della stagione. La squadra lucana, al quattordicesimo posto con 41 punti, ha subito la quindicesima sconfitta nel girone C di Serie C, evidenziando delle difficoltà nel mantenere il ritmo nelle partite casalinghe.Il Foggia continua dunque a lottare per consolidare la sua posizione di classifica, mentre il Potenza cercherà di reagire e migliorare le proprie prestazioni per evitare ulteriori complicazioni nella corsa alla salvezza.