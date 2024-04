Terza vittoria interna del Brindisi: Sorrento sconfitto 2-0 al 'Fanuzzi'

- Nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, il Brindisi ha ottenuto la sua terza vittoria interna consecutiva, prevalendo per 2-0 sul Sorrento al "Fanuzzi".La partita ha visto i biancazzurri prendere il controllo già nel primo tempo, quando al 27' Labriola ha portato la squadra in vantaggio con una conclusione precisa di sinistro da fuori area. Nel secondo tempo, il Brindisi ha raddoppiato il vantaggio al 37' grazie a Guida, che ha segnato con un tocco di sinistro.Questa è la terza vittoria consecutiva per la squadra guidata da Nicola Losacco, che dimostra un netto miglioramento nelle ultime giornate. Nonostante il successo, il Brindisi rimane all'ultimo posto in classifica con 24 punti, ma questa serie di vittorie potrebbe dare nuova fiducia alla squadra per il prosieguo del campionato.Per il Sorrento, invece, è stata la nona sconfitta esterna della stagione. La squadra campana, attualmente all'undicesimo posto con 45 punti, ha subito la quindicesima sconfitta nel girone C di Serie C, evidenziando delle difficoltà nelle prestazioni fuori casa.Il Brindisi prosegue dunque il suo percorso cercando di risalire la classifica, mentre il Sorrento dovrà fare tesoro da questa sconfitta per consolidare la sua posizione di classifica e migliorare le proprie prestazioni in trasferta.