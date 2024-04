Roberto Serafini canta con Viola Valentino nella celebre hit 'Sei una bomba (Festa)'

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto con il singolo “Io ho in mente te”, presentato con successo anche al SanremON, evento che si è tenuto durante la settimana del Festival al Victory Morgana Bay, Roberto Serafini torna in radio e nelle principali piattaforme digitali con “Sei una bomba (festa), una nuova versione riarrangiata da TempoXso, del celebre successo di Viola Valentino. La produzione è curata da Luca Venturi per On The Set/Artist First. Il videoclip è stato girato presso La Perla nera di Catania per la regia di Simona Brancè.

L’artista ha ricevuto anche il Premio alla carriera “l'Oscar della canzone italiana” a New York, durante il “Festival of Song Usa”, premio che è stato consegnato dall'ex presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, con la presenza anche del Governatore di New York, Andrew Cuomo, per il successo deI brani “Abbracciami” e “Lady Blu”, sigla della famosa telenovela Argentina “Amore Gitano”.

Serafini: E’ stata una grande soddisfazione collaborare e cantare insieme ad un un’icona come Viola Valentino. In estate pubblicherò il mio nuovo album, “Ho scelto l'amore”, un disco che conterrà oltre ai miei successi anche dei nuovi brani inediti in cui credo moltissimo”.