Sportello informativo telefonico dedicato alla salute endocrina attivo al Policlinico di Bari in occasione dell'Hormone Day

BARI - In occasione della Giornata europea dedicata alla salute endocrina, l'Hormone Day del 24 aprile, l'unità operativa di endocrinologia del Policlinico di Bari, diretta dal Prof. Francesco Giorgino e con il patrocinio della Società Italiana di Endocrinologia, annuncia l'attivazione di uno sportello telefonico informativo.Dal 24 aprile al 30 aprile, sarà possibile contattare lo sportello telefonico chiamando il numero 080 559 4245 dalle 14:00 alle 16:00 (festivi esclusi). Questo servizio è dedicato alla cittadinanza e offre l'opportunità di porre quesiti e ricevere informazioni sulle modalità di accesso alle visite endocrinologiche.Gli ormoni svolgono un ruolo fondamentale nel regolare una vasta gamma di funzioni vitali nel corpo umano, tra cui il metabolismo, la crescita, il sonno, l'umore e la riproduzione. Mantenere un equilibrio ormonale ottimale è cruciale per il benessere generale e la salute a lungo termine.L'Hormone Day offre un'opportunità per educare le persone su come riconoscere i segni e i sintomi di patologie causate da disordini ormonali e per promuovere pratiche di vita sane che favoriscano un sistema endocrino equilibrato. Questo comprende l'importanza di una dieta appropriata, l'esercizio regolare, la gestione dello stress e controlli medici regolari. È inoltre un'opportunità per affrontare apertamente questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, alla menopausa, al sovrappeso e ad altre condizioni correlate agli ormoni.Contrastare lo stigma e promuovere una campagna di sensibilizzazione sulle sfide legate ai problemi ormonali è essenziale per garantire una migliore comprensione e supporto per coloro che ne sono affetti.