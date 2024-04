Rotary: all'Archivio di Stato di Bari 'Nel suo specchio… il nostro incontro!'

BARI - Il prossimo mercoledì 24 aprile, alle ore 20:30, un evento unico si terrà presso l’Archivio di Stato di Bari, situato in via Pietro Oreste 45. Organizzato dal Rotary Club Bari Mediterraneo in collaborazione con l'Inner Wheel Club di Bari Alto-Terra dei Peuceti, questo incontro promette di essere un'esperienza di ispirazione e riflessione.L'evento sarà inaugurato con i saluti del Past President Alessandro Amendolara e sarà presentato dal Dott. Paolo Lepore e dalla Dott.ssa Vincenza Balestra. Ad introdurre la serata sarà Grazia De Vito, mentre interverranno la Dott.ssa Roberta Errico e la rinomata scrittrice Michela Occhiogrosso.Al centro del dibattito emergerà la figura di Frida Kahlo, icona di forza e resilienza, capace di trasformare il dolore in arte e di incarnare i valori di libertà e indipendenza. Frida diventa così un esempio tangibile di come accogliere le proprie sofferenze e trasformarle in fonte di ispirazione e crescita personale.L'evento sarà arricchito da momenti di espressione artistica attraverso il tango argentino, eseguito con maestria dai tangueros Antonella D’Alessandro e Francesco Vernola dell’Accademia di Tango Argentino di Monopoli. Inoltre, sarà possibile ammirare le opere d'arte del Maestro Ivo Falchi, che contribuiranno a creare un'atmosfera unica e suggestiva.L'obiettivo principale di questa serata è quello di offrire spunti di discussione e riflessione volti a promuovere e coltivare l'importante arte della trasformazione delle ferite umane in opportunità di crescita. Si tratta di un'occasione preziosa per riscoprire la bellezza che si cela in ogni aspetto della vita e per celebrare il potere dell'arte nel nutrire l'anima umana.