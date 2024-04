Saccheggiano bar e fuggono con auto rubata, Dacur per due minorenni

BARLETTA - Il Questore di Barletta-Andria-Trani ha preso provvedimenti nei confronti di minorenni e altri soggetti responsabili di reati contro il patrimonio nell'area urbana della stazione ferroviaria di Barletta.Due minorenni sono stati identificati come autori di danni e saccheggi al bar della stazione ferroviaria di Barletta. Dopo aver danneggiato la porta di accesso, hanno asportato denaro e generi alimentari, causando danni alla struttura prima di fuggire a bordo di un'auto rubata. Considerato il loro precedente coinvolgimento in reati simili nonostante la giovane età, sono stati emessi anche due Avvisi Orali.Altri due provvedimenti di Dacur sono stati adottati nei confronti di due cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale. I due sono accusati di aver aggredito un clochard all'interno della stazione, minacciandolo con un coltello e colpendolo per asportargli denaro.Infine, un altro Daspo Urbano è stato emesso nei confronti di uno straniero di origini marocchine che ha rubato il portafoglio di un corriere distratto mentre effettuava una consegna all'interno di un negozio vicino alla stazione centrale.I destinatari dei provvedimenti di Dacur non potranno accedere, per un anno, a pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento nell'area urbana della stazione centrale e vie limitrofe, compresi i giardini de Nittis. In caso di violazione, saranno passibili di reclusione e multa secondo il "Decreto Caivano", che ha introdotto pene più severe per contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile.